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Aktüel Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı
Aktüel

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 10:38:25 -
Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza yazıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 91 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kent merkezi ile Emirdağ, Sandıklı, Dinar, Çobanlar, Sinanpaşa, Çay, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulandı.

Kentte tedbirlere uymayan 91 kişiye idari para cezası yazıldı.

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