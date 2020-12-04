Afyonkarahisar'da sis etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında derecelerle ölçüldüğü kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı.
Görüş mesafesinin 20-30 metreye indiği sis nedeniyle, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Antalya güzergahında seyreden sürücüler güçlük çekiyor.
Trafik ekipleri, sürücülerden sise karşı dikkatli olmalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını ve aşırı hızdan kaçınmalarını istiyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin öğle saatlerinden sonra etkisini yitirmesinin beklendiğini bildirdi.