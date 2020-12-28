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Aktüel Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:30:08 -
Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 5 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Emrah Aydın (30) yönetimindeki 48 TG 553 plakalı otomobil, Gazlıgöl beldesi- Ablak köyü kara yolu Fatih Mahallesi yakınlarında Seydi Ahmet Kevzenoğlu'nun kullandığı 03 ABN 363 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin tarlaya girdiği, traktörün ise şarampole devrildiği kazada, sürücüler ile traktördeki Hacer (39), Hamiyet (16) ile Fatma Nur Kevzenoğlu (11) yaralandı.

Kaza yerine ihbar üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.




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