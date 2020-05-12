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Afyonkarahisar'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-12 22:15:10 -
Afyonkarahisar'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.E'nin (37) kullandığı 03 LY 314 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya karayolu kavşağı yakınında virajı alamayarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Sandıklı Devlet Hastanesine, motosiklette yolcu olarak bulunan Ali E. (42) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kasksız olduğu öğrenilen Ali E, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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