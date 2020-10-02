  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:25:42 -
Afyonkarahisar'da maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis timleri, sorumluluk alanlarında Kovid-19 denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, kentteki denetimlerde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında maske takmadıkları belirlenen 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, ekipler, Şeyh Şamil Bulvarı ile Bedesten Kavşağı'nda şüphe üzerine durdurulan 2 araçta yaptığı aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 40 mermi ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri, araç sürücüleri E.D. ve A.N. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!
Gündem

Yunanistan'a büyük şok: Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşması onaylandı!

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Libya arasındaki deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama
Gündem

Davutoğlu neyin peşinde? Tepki çeken açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Ölüm sayıları gerçeği yansıtmıyor' iddialarına cevap vermesinin ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor
Gündem

FETÖ köpekleri Ermenistan'a itlik yapıyor

Terör örgütü FETÖ ve itleri Türkiye düşmanlığında yine sınır tanımadı. FETÖ üyeleri Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı haksız saldırıda bulund..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay