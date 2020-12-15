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Aktüel Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti
Aktüel

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:08:43 -
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedavisi gören uzman çavuş hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören uzman çavuşun hayatını kaybettiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Açıklamada, "Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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