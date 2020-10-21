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Aktüel Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor
Aktüel

Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da 141 bin dekar alanda ekimi yapılan kışlık patateste hasat dönemi başlarken, fiyatlar çiftçiyi sevindirdi - İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar: - "Hasadına başlanan kışlık patateste fiyatların tatmin edecek seviyede olduğunu görüyoruz. Tarlada kilogram satış fiyatı 1 ila 1,5 lira arasında değişiyor. Çiftçilerimiz de patates fiyatlarından gayet memnun"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:08:10 -
Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da 141 bin dekar alanda ekimi yapılan kışlık patateste hasat dönemi başladı.

Afyonkarahisar'da kuru tarıma göre daha iyi gelir elde edilmesi dolayısıyla ekim alanı her yıl artan kışlık patateste bu yıl don kaynaklı rekolte düşüklüğü yaşansa da fiyat üreticinin yüzünü güldürüyor.

Şuhut, Sandıklı, Dinar ve İhsaniye ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde kışlık patates ekimi yapan çiftçiler, traktör ve tarım aletleriyle arazilerinde hasat için yoğun mesai harcıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Türkiye'de patates üretiminde Afyonkarahisar'ın 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Kentteki patates ekim alanlarının geçen yıla göre arttığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da mayıs ayındaki don olayından kaynaklı patates rekoltemizde bir düşüş var. Yıllık ortalama 550 bin ton civarında bir üretimimiz oluyor. Ekim alanımızın artmasına rağmen bu yıl rekoltemiz, yaklaşık 500 bin ton civarında patates üretimimiz söz konusu. Hasadına başlanan kışlık patateste fiyatların tatmin edecek seviyede olduğunu görüyoruz. Tarlada kilogram satış fiyatı 1 ila 1,5 lira arasında değişiyor. Çiftçilerimizde patates fiyatlarından gayet memnun."

Acar, kentte üretimi yapılan kışlık patateslerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere genellikle yurt içinde tüketildiğini kaydetti.

Son dönemlerde kentte sözleşmeli kışlık patates üretimi yapıldığını aktaran Acar, "Çiftçiler, bu şekilde ekimini yaptıkları patatesleri gıda sektöründe değerlendiriyor. Özellikle de fabrikalarda parmak patates ve cips haline getirilerek tüketiliyor." dedi.

- "Arpa ve buğdaya göre çok iyi gelir elde ediyoruz"

Üretici Taner Çetin, patates fiyatlarının geçen seneye göre bu yıl daha iyi olduğunu anlattı.

Kuru tarıma göre patates üretiminin daha kazançlı olduğuna işaret eden Çetin, "Arazilerime yaklaşık 5 yıldır patates ekimi yapıyorum. Arpa ve buğdaya göre çok iyi gelir elde ediyoruz. Yine bu yıl da bir cips fabrikasıyla sözleşme yaptık ve hasadını yaptığımız patatesleri oraya satacağız. Kilogramını da yaklaşık 1 liradan vereceğiz. Tarlamızdaki patates verimi de normal." diye konuştu.

Üretici Mehmet Arslan da kentte 10 yıldır patates ektiğini ve ekim alanını her yıl arttırdığını söyledi.

Bu yıl 150 dekar patates ekimi yaptığını dile getiren Arslan, bahar döneminde yaşanan don olayından rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti.





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