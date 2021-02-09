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Aktüel Afyonkarahisar'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Afyonkarahisar'da kaza! Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 11:19:00 -
Afyonkarahisar'da kaza! Yaralılar var

Ataberk Köseoğlu (22) idaresindeki 34 SY 8149 plakalı otomobil, Yarımca köyü yakınlarında, Murat Yiğit'in (47) kullandığı 06 GA 5041 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ayça (39), Aren (5) ve Deniz Arte Köseoğlu (5) yaralandı. Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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