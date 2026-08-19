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Yerel Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6’sı çocuk 11 yaralı
Yerel

Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6’sı çocuk 11 yaralı

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Afyonkarahisar’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6’sı çocuk 11 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6’sı çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinin girişinde meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 6’sı çocuk, 11 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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