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Aktüel Afyonkarahisar'da kaçak kerevit avında kullanılan 650 kafesli ağ imha edildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da kaçak kerevit avında kullanılan 650 kafesli ağ imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:24:56 -
Afyonkarahisar'da kaçak kerevit avında kullanılan 650 kafesli ağ imha edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, kaçak avlanmada kullanılan 650 kafesli ağ ile 150 kilogram kerevit ele geçirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Karamık Gölü'nde, kaçak kerevit avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gölde yaptığı araştırmada kaçak avlanmada kullanılan 650 kafesli ağ ile 150 kilogram kerevit ele geçirdi.

Yapılan incelemenin ardından ekipler, kafesli ağları imha ederek, kerevitleri tekrar göle bıraktı.

Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte amatör avcılığın serbest olduğu, bunun da oltayla yapılması gerektiği belirtilerek, Afyonkarahisar'daki bütün göl ve göletlerde balık ağı, tırı vırı ve patlayıcı madde kullanılmasının yasak olduğu kaydedildi.

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