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Aktüel Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 18:48:18 -
Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga: 1 ölü, 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak'ta fırıncılık yapan Celalettin K. (43) ile husumetli olduğu Osman Yağcı (36) telefonda tartıştı.

Tartışma sonrası Osman Yağcı ile İbrahim G, Ali Ulvi Y, Aytekin Y. ve Osman Y, 2 otomobille Celalettin K'nin iş yerinin bulunduğu yere geldi. Burada Celalettin K, Hurşit Y. ve Hüseyin Y. ile diğer grup arasında kavga çıktı.

Kavgada yaralanan 7 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Osman Yağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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