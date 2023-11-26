Afyonkarahisar’da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kentte dün gece itibari ile hakim olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar gün ağardığında yerini fırtınaya bıraktı. Saatte yaklaşık 25 kilometre hızla esen rüzgardan dolayı bazı iş yerlerinin reklam tabelaları yerinden sökülürken bazı iş yerlerinin tente ve şemsiyeleri rüzgarın hızına dayanamayarak uçtu. Rüzgardan dolayı vatandaşların büyük çoğunluğu evlerinde dışarı çıkmazken sokaklar bu yüzden adeta boş kaldı. Zorunlu ihtiyaçları için dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise yollarda güçlükle ilerleyebildi. Rüzgarla birlikte bazı yollardaki orta refüjlerde bulunan ağaçlarda devrildi.

Meteorolojiden alınan son verilerde, kentte olumsuz hava şartlarının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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