Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alınarak emniyete gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin Afyonkarahisar, Bolvadin, Şuhut ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, G.Ö, S.S, O.Ö, S.K. ile A.B. gözaltına alındı.
Öte yandan, ekipler, ihbar üzerine bir eve düzenlediği baskında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi yakaladı.