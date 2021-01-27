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Yerel Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Yerel

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alınarak emniyete gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:12:00 -
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin Afyonkarahisar, Bolvadin, Şuhut ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, G.Ö, S.S, O.Ö, S.K. ile A.B. gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler, ihbar üzerine bir eve düzenlediği baskında, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi yakaladı.

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