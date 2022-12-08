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Yerel Afyonkarahisar’da feci kaza! Lastik tamiri yaparken canlarından oldular
Yerel

Afyonkarahisar’da feci kaza! Lastik tamiri yaparken canlarından oldular

Gece yarısında lastik tamiri yapan iki kişi tırın altında kalarak can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 07:32:00 - 2022-12-08 07:37:37
Afyonkarahisar’da feci kaza! Lastik tamiri yaparken canlarından oldular

Afyonkarahisar’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı. Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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