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Aktüel

Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:01:44 -
Afyonkarahisar'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Erden (23) idaresindeki 03 LG 053 plakalı otomobil, Akören beldesi yakınlarına sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan ve ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Erden, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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