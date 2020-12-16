Afyonkarahisar'da dolandırıcılık şüphesiyle aranan 3 kişi, Denizli'de yakalandı

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla aranan 3 kişi, Denizli'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kendilerini telefonda polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak Afyonkarahisar'ın Sandıklı, İhsaniye ve Başmakçı ilçelerinde yaşayan yaşlı vatandaşlardan yaklaşık 150 bin lira değerinde dolandırıcılık yaptıkları belirtilen A.D. (37), Ş.A. (43) ve A.Ç'nin (56) kaçtıkları otomobille Denizli'ye geçtikleri bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar ve Denizli Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin operasyonunda şüphelilerin bulunduğu araç, bir süre takip edildikten sonra uygulama noktasında durduruldu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 15 bin lira, 170 avro, 3 altın bilezik, 3 yarım altın ile 4 cep telefonu ele geçirildi.



