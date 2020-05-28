  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi güvenlik güçlerince bataklıkta yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 13:49:30 -
Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi güvenlik güçlerince bataklıkta yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kapalı cezaevinden firar eden tutuklu, güvenlik güçlerince Eber Gölü'ndeki sazlık ve bataklık alanda yakalandı.

Erkmen Mahallesi'ndeki C Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Süleyman A. duvardan atlayarak firar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine firar eden tutukluyu yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin ilçe merkezindeki araştırmalarında, Süleyman A'nın, Çay ilçesine doğru gittiği belirlendi.

Süleyman A, Bolvadin-Çay kara yolunda polis ekiplerini görünce Eber Gölü'ne doğru kaçmaya başladı.

Daha sonra bölgeye ilçe jandarma komutanlığı ekipleri de sevk edildi.

Güvenlik güçleri, yaklaşık bir saatlik aramanın ardından, göl etrafındaki sazlık ve bataklık alanda saklanan firari tutukluyu yakaladı.

Süleyman A, jandarma ekiplerince tekrar kapalı cezaevine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı