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Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor

Dün öğlen saatlerinde Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 01:10
Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor

Dün öğlen saatlerinde Denizli’de meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar’da artçı depremler devam ediyor.


Dün öğlen saatlerinde merkez üssü Denizli olan 5.7 şiddetindeki deprem Afyonkarahisar’da da hissedildi.


Depremde hayatını kaybeden olmazken yaralanmalar ve maddi hasarlar meydana geldi.


Deprem sonrası büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.


5.7’den sonra 13 artçı deprem gerçekleşti


Denizli’de 14:19 civarında gerçekleşen deprem Afyonkarahisar’ın Denizli yakınlarındaki ilçelerde yoğun olarak hissedildi. Dinar, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde Denizli’de gerçekleşen 5.7 deprem sonrasında 13 artçı deprem meydana geldi.


AFAD ve UMKE ekiplerinin ilçe merkezleri ve köylere tedbir amaçlı sevk edildiği ve bölgelerde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı oldukları öğrenildi.


Vatandaşlar sokakta


Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesi Kızılören köyünde artçı depremler sonrasında vatandaşlar sokaklara çıktı.


Deprem sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar artçı depremlerinde devam etmesi ile geceyi dışarıda geçiriyor. AFAD ve UMKE ekipleri bölgede hazır bulunurken vatandaşlara çorba dağıtıldı.


AFAD ekipleri bölgeye çadır kurdu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:10
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