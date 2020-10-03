Afyonkarahisar'da aranan hükümlü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde iki ayrı hırsızlık olayının faili olarak aranan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araması bulunan S.G'nin Yeşilyurt köyünde görülmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, köydeki evine düzenlediği operasyonda, S.G'yi yakaladı. Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde S.G. farklı tarihlerdeki iki ayrı otomobildeki hırsızlık olayını firari şüpheli F.G. ile gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.