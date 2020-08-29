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Aktüel Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi gördü
Aktüel

Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 00:55:24 -
Afyonkarahisar'da "Arabada sinema keyfi" ilgi gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesince geleneksel hale gelen "Arabada sinema keyfi" halk tarafından ilgi gördü.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve il protokolünün katıldığı etkinlikte çekimleri Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Geçerken uğradım" isimli film izlendi.

Vali Çiçek, etkinlikte, Belediye Başkanı Zeybek başta olmak üzere belediye öncülüğünde Afyonkarahisar Eğitim Vakfının katkılarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.


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