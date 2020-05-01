  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan genç kızın kaçırıldığı iddiası

3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 23:15:14 -
Afyonkarahisar'da akli dengesi yerinde olmayan genç kızın kaçırıldığı iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan genç kızı kaçırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortapınar köyünde yaşayan V.T. (53), İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak akli dengesi yerinde olmayan 18 yaşındaki kızı T.T'nin kandırılarak kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada, T.T'nin götürüldüğü araç tespit edildi. Araç sürücüsü Furkan A'nın (20) uyuşturucu ticareti suçundan yattığı cezaevinden izinli olarak çıktığı, yanında Huriye Cennet D. (22) ve Huriye S'nin (23) olduğu belirlendi.

Söz konusu araçtaki 3 zanlı gözaltına alınırken, psikiyatri polikliniğinden rapor alınarak zeka geriliği olduğu tespit edilen T.T, ailesine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı