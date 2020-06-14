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Aktüel

Afyonkarahisar'da 4 doktorun darbedildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-06-14 18:11:17 -
Afyonkarahisar'da 4 doktorun darbedildiği iddiası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli 4 doktor, 2 kişi tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İddiaya göre, hastanenin tecrit bölümünde görevli doktorlar ile filiasyon ekibinin getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğu düşünülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki şüpheli, görevli doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tanköz'ü tehdit ederek, darbetti.

Şüpheliler Y.A. ve G.Y.C. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürüyüyor.

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