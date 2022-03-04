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Ekonomi Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek
Ekonomi

Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar'da bulunan 3 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 09:01:00 -
Afyonkarahisar'da 3 jeotermal sahası ihale edilecek

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsatlı 3 saha, açık teklif artırma usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 600 bin lira ile 700 bin lira, geçici teminat bedelleri ise 18 bin lira ile 21 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, 16 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.

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