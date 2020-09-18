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Aktüel Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 13:21:05 -
Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 binanın karantinaya alındığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 15 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.

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