Afyonkarahisar'da 15 bina karantinaya alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, kentte 15 binada Kovid-19 tanısı konulması nedeniyle adreslerde 14 gün karantina tedbiri ile evlerde izolasyon kurallarının uygulanmasına oy birliğiyle karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, karantinaya alınan binaların adresleri de paylaşıldı.