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Aktüel Afyonkarahisar'da 10 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar'da 10 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:39:21 -
Afyonkarahisar'da 10 bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 10 binada karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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