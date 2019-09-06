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Afyonkarahisar’a Tüp Bebek Merkezi kurulması talebi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne Tüp Bebek Merkezi kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a talepte bulunulduğu açıklandı.

06 Eylül 2019 Cuma 14:25
Afyonkarahisar’a Tüp Bebek Merkezi kurulması talebi

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne Tüp Bebek Merkezi kurulması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a talepte bulunulduğu açıklandı.


Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) toplantısı son oturumunda konuşan Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kurulacak Tüp Bebek Merkezi’yle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen tarafından dosya ulaştırıldığını ifade etti. Çoban, "Tüp bebek için ne kadar tesis olursa olsun iklim ve çevre şartlarının çok önemli olduğunu öğrendim. Türkiye’de Afyonkarahisar ikliminin ve çevre şartlarının tüp bebek için en ideal illerden olduğu bize söylendi” dedi.


İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarının son birleşimini gerçekleştirdi. Burhanettin Çoban başkalığında gerçekleştirilen toplantıda İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz meclis üyelerini sağlık çalışmalarıyla ilgili bilgilendirdi. Korkmaz’ın ardından açıklamalarda bulunana Meclis Başkanı Çoban da, kurulacak tüp bebek merkezinin birçok ailenin bebek hayalini gerçekleştireceğini söyledi. Çoban şöyle devam etti,


“İnşallah değerli müdürümüzün öncülüğünde kurulacak tüp bebek merkeziyle de birçok ailenin hayali olan ve bence dünyadaki en güzel servet olan çocuk sahibi olma hayalleri de inşallah gerçekleşecek. Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu arada arkadaşlar biz işimiz gereği tüp bebek için ne kadar tesisler olursa olsun iklim ve çevre şartlarının çok önemli olduğunu öğrendim. Türkiye’de Afyonkarahisar ikliminin ve çevre şartlarının tüp bebek için en ideal illerden olduğu bize söylendi. Gerçekleşme oranlarının tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmanı ihtimallerinin çok daha yüksek olduğunu öğrenmiş olduk. Dolayısıyla sadece Afyonumuzdan değil çevre illerimizden buraya hasta gelecek. Şuan özel bir sağlık merkezine Afrika’dan, Avrupa’dan hasta geliyor ben biliyorum.”

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:25
  1. doğa

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