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Gündem Afyonkarahisar Valiliği o muhtarı görevden aldı
Gündem

Afyonkarahisar Valiliği o muhtarı görevden aldı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan, görevden alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 11:29:00 -
Afyonkarahisar Valiliği o muhtarı görevden aldı

Afyonkarahisar kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nin Muhtarı Hasan Çavlan seçimler öncesinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma’ kanununa muhalefetten yargılandığı Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme kararının Afyonkarahisar Valiliğine ulaşmasının ardından kanun gereği Çavlan valilik kararı ile görevden alındı.

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