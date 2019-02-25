Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 35 liradan işlem gördü25 Şubat 2019 Pazartesi 16:59
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
|Satış şekli
En düşük
|En yüksek
|Kemiksiz et
|HTS
|35,00
|35,00
|Karkas et
|HTS
|24,00
|29,00
|Buğday
|HMS
|1,05
|1,30
|Arpa
|HMS
|1,00
|1,12
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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