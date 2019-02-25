Afyonkarahisar Ticaret Borsası Kemiksiz etin kilogramı 35 liradan işlem gördü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 35 liradan satıldı. Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük En yüksek Kemiksiz et HTS 35,00 35,00 Karkas et HTS 24,00 29,00 Buğday HMS 1,05 1,30 Arpa HMS 1,00 1,12 HTS: Hazır Tacir Satış Tescili HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.