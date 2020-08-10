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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 25-40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:36:30 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

25,00

40,00

Kırık buğday

HTS

1,35

1,40

Buğday

HMS

1,60

1,95

Arpa

HMS

1,27

1,27

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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