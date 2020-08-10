Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 25-40 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 25 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
25,00
|
40,00
|
Kırık buğday
|
HTS
|
1,35
|
1,40
|
Buğday
|
HMS
|
1,60
|
1,95
|
Arpa
|
HMS
|
1,27
|
1,27
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili