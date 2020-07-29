Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 32-39 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında karkas etin kilogramı en düşük 32 lira, en yüksek 39 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Karkas et
|
HTS
|
32,00
|
39,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,38
|
1,90
|
Arpa
|
HMS
|
1,25
|
1,40
|
Mısır
|
HTS
|
1,40
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili