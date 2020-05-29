Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 44-70 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
44,00
|
70,00
|
Karkas et
|
HTS
|
34,00
|
35,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,30
|
1,30
|
Arpa
|
HMS
|
1,00
|
1,40
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili