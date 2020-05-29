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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 44-70 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-29 13:25:35 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 44 lira, en yüksek 70 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

44,00

70,00

Karkas et

HTS

34,00

35,00

Buğday

HMS

1,30

1,30

Arpa

HMS

1,00

1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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