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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 46-85 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 13:35:31 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

46,00

85,00

Karkas et

HTS

21,25

38,00

Buğday

HMS

1,35

2,00

Arpa

HMS

1,10

1,35

Beyaz haşhaş

HTS

28,41

28,41

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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