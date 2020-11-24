Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 46-85 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 lira, en yüksek 85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Kemiksiz et
HTS
46,00
85,00
Karkas et
HTS
21,25
38,00
Buğday
HMS
1,35
2,00
Arpa
HMS
1,10
1,35
Beyaz haşhaş
HTS
28,41
28,41
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili