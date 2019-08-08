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Afyonkarahisar Motokros Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Motokros Dünya ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının yapılacağı pistte incelemelerde bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:44
Afyonkarahisar Motokros Dünya ve Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Motokros Dünya ve Avrupa Şampiyonası organizasyonlarının yapılacağı pistte incelemelerde bulundu.


2018 yılında ilk kez düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonasında en iyi pist ve en iyi iletişim altyapısı ödüllerine layık görülen Afyonkarahisar, bu yıl Erkekler Dünya Şampiyonası, Kadınlar Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4 Farklı organizasyonun gerçekleştirileceği Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’nde de şampiyona öncesinde pist ve çevresinde şampiyona için hazırlıklar sürerken Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve Türkiye Motor Sporları Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de çalışmaları yerinde inceledi.


ÜLKEMİZİN TANITIMINA CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK


Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yaptığı açıklama da, bu yıl Motokros Dünya Şampiyonası’na 2. kez ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Zeybek, 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Motokros şampiyonası bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını belirterek şöyle devam etti:


“Şampiyona öncesinde yarış pistindeki çalışmaları yerinde inceleyerek eksikliklerin giderilmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz. Türkiye Motor Sporları FederasyonuAsbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de gecesini, gündüzüne katarak çalışmaları takip ediyor. Basın mensuplarının huzurunda kendisine ve çalışmalarda görev alan belediyemiz personellerine teşekkür ediyorum. El birliği ile yürütülen çalışmalarla geçtiğimiz yıl pistimiz ‘Dünyanın en iyi pisti’ seçilmiş olmasına rağmen bu sene hiçbir eksiklik olmadan daha iyisini yapmak için gece gündüz ekiplerimiz çalışıyorlar. İnşallah ya finalde ya da startta Cumhurbaşkanımız gelirse Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak üzere belediye olarak yapılması gereken ne ise fazlasıyla yapmaya gayret sarf ediyoruz. Ben bu yarışmanın inşallah Afyonumuzun tanıtımına, ülkemizin tanıtımına ciddi katkı sağlayacağından hiç şüphem yok. Önümüzdeki yıl yapılacak olan organizasyonu da bu yıl yapacağımız organizasyondan daha iyi yapmayı hedefliyoruz.”


CUMHURBAŞKANIMIZ ÖDÜLLERİN EN BÜYÜĞÜNÜ VERDİ


Türkiye Motor sporları Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise, geçen yıl yapılan şampiyonanın uluslararası alanda ilgi gördüğünü ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız şampiyonayı himayelerine alarak Afyonkarahisar’a ödüllerin ve onurun en büyüğünü verdi. Afyonkarahisar halkı olarak bizleri inanılmaz şekilde mutlu ve onura etti. Biz bununla yetinmedik gerçekten başkanımız mazbatayı aldıktan sonra tüm belediye ekipleriyle beraber bu işe son derece emniyet verip, ilgi ve alaka gösterdi. Bugün görüyorsunuz geçen seneki eksiklerin tamamını tamamlıyoruz. Gece gündüz çalışarak hepsini tamamlıyoruz. İnşallah çok çok daha ilerleyeceğiz. Başkanım hedefi 2020’ye koydu. 2020’de çıtayı yükseltip bizi şimdiden bağladı. Artık 2020’de neler yapacağımızı inşallah hep beraber Eylül ayı içinde bu organizasyonu kazasız belasız bitirdikten sonra hep beraber paylaşacağız sizlilerle” dedi.


2 RAMPANIN YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ


Bu yıl piste 1 tünelin yapıldığını belirten Akülke, 2 tane rampanın yönlerinin değiştirildiğini ifade etti. Organizasyonun Afyonkarahisar’la beraber Türkiye’nin organizasyonu olduğunu dile getiren Akülke; “Şehrimizin ve halkımızın bu organizasyona sonuna kadar sahip çıkması lazım. Başkanım 2020’yi koydu ama inşallah bu 20 sene sonra 30 sene sonrada bizler olmasak da birileri bu organizasyonları alır götürür. Önce Türkiye’ye hayırlı olsun. Afyonkarahisar’a gerçekten katma değer sağlasın. Sadece tanıtım olarak değil tanıtım zaten bir şekilde yapılır. Fakat önemli olan marka ve katma değerdir” diye konuştu.


BİLET SATIŞLARI 4’E KATLADI


Geçen yılki bilet satış rakamlarının 3’e, 4’e katlandığını belirten Akülke sözlerini şöyle sürdürdü:


“İnanılmaz büyük bir ilgi var. Geçen hafta başkanımızın ve federasyonun işbirliğiyle Afyonkarahisar halkına biletler 50 TL’ye düştü. İnternette ve diğer yerlerde yüzde 50 indirim yapıldı. Başkanımızın katkıları ve desteğiyle. Yani şuanda diğer şehirlerde 100 TL’ye satılan bilet Afyon’da 50 TL olarak satılıyor. Ülkenin en büyük prodüksiyonu bu. Bu sene Avrupa’da olmaya spor etkinlikleri olacak. Mini golften tutun, su kayağına, voleyboldan, basketbola birçok etkinlik olacak.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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