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Aktüel Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı
Aktüel

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:36:45 -
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 personel ile temaslı oldukları öğrenilen 13 personel karantinaya alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetlerinde görevli bir kişi ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çift ile temaslı bir kişinin de test sonucunun pozitif çıkması üzerine diğer 13 temaslı kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor servisi ve havuzun faaliyetlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

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