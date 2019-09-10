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Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı böyle yaşandı

Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Türkiye Motosiklet Şampiyonası ve Afyonkarahisar işbirliğiyle tamamlanırken, şampiyona ile aynı anda düzenlenen NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali de büyük ilgi gördü.

10 Eylül 2019 Salı 11:48
Afyon’da Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı böyle yaşandı

Dünya Motokros Şampiyonası, Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), Türkiye Motosiklet Şampiyonası ve Afyonkarahisar işbirliğiyle tamamlanırken, şampiyona ile aynı anda düzenlenen NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen organizasyon dünya genelinde 3 milyarı aşkın bir izleyici kitlesine ulaşırken, yabancı konuklar ve dünya federasyonundan da tam not aldı.


Türkiye dev bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı. Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında Erkekler, Bayanlar, Gençler kategorileri ile Avrupa Şampiyonası’nda kupalar sahiplerini buldu. 3 gün boyunca takımlar, sporcular ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişi Afyonkarahisar’da konuk oldu. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Çeşme gümrük kapılarından yaklaşık 100 tır malzemeyle ülkeye gelen takımlar, bir sonraki etap olan Çin’e de ekipmanlarını Türk Hava Yolları lojistik kargo yoluyla gönderdiler.


Organizasyonun yönetimi için 800 kişilik profesyoneller, valililik, emniyet, belediye personelleri ile gönüllülerden oluşan bir ekip çalışırken, 50 sponsor firma da spor ve motorsporu severlerle buluşma fırsatı yakaladı. Organizasyon 57 yayıncı tarafından yaklaşık 3.3 milyarlık potansiyel bir kitleye ulaştırıldı. Canlı yayın sırasında Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sportif organizasyonlarından görüntüler eşliğinde bir tanıtım yayınlandı.



NG Afyon Motofest’te spor şöleni yaşandı


Cuma günü açılış töreniyle başlayan şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Bayanlar ve Erkekler kategorilerindeki kıyasıya yarışların yanı sıra NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali’nde yaklaşık 25 bin insan 3 gün boyunca çok sayıda sportif etkinlik ve müsabakalarda rekabet etme fırsatı buldu.


Afyon Motosporları Merkezi’ndeki 250 bin metrekarelik alana çadırlarını kuran aileler ve gençler festival alanındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiler. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, mini golf, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipleni, ATV, Buggy test sürüşü, simülasyon formula ve motosiklet yarışları gibi farklı spor disiplinlerinin de yer aldığı festival büyük beğeni topladı.


Organizasyon için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kenan Sofuoğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hatice Özkal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri de 3 gün boyunca ziyaret ederek etkinliklerle ilgili bilgiler aldılar.


Fedon, Aleyna Tilki ve Murat Boz da festivalde kurulan dev sahnede hayranlarıyla buluştu.



Organizasyon FIM ve Youthstream’den tam not aldı


Dünya Motokros Şampiyonası (FIM) ile promotör Youth Stream yetkilileri Türkiye’nin ev sahipliğindeki organizasyona tam not verdiler. FIM Jorge Viegas’ı temsilen Türkiye’de bulunan FIM Avrupa Avrupa Başkanı Martin de Graaff, FIM Motokros Direktörü Antonio Alia Portela, Youth Stream CEO’su David Luongo hem pistin hem de organizasyonun büyük bir başarıyla tamamladığını belirttiler. Tamamı Türk hakemler tarafından yönetilen yarışta hiçbir problem yaşanmadığının altını çizen yetkililer, eksiksiz ve kusursuz bir organizasyon yapıldığını vurguladılar. Afyonkarahisar’daki pistin en iyi pist ve en iyi altyapı ödülünü hakettiğini belirten Martin de Graaff, “Türkiye’de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Mükemmel bir koordinasyon ve misafirperverlik sunuldu. Herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Youth Stream CEO’su Davin Luongo da, Türkiye’nin geçen seneye oranla standartları yükselttiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:48
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