Afyon'da 10 iş yeri alev alev yandı

Olay, Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çarşıdaki bir dükkanın çatısından dumanlar çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, alevler kısa süre diğer iş yerlerine de sıçradı.

Ekiplerin uğraşlarına rağmen yangının sıçradığı 10 iş yeri yanarak kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ciddi miktarda maddi zarar olduğu öğrenilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.