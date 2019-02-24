“Afyon Kodluyor” projesi Park Afyon’daki atölyelerde planlandı

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan “Afyon Kodluyor” projesi kapsamında çocukların bilgisayarlı ve bilgisayarsız kodlama ve robotik araç gereçleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla Park Afyon Alışveriş Merkezi’nde üç farklı atölye düzenlendi.

Park Afyon’da; Robotlar ile Futbol Turnuvası, Robotospik ile Bilgisayarsız Kodlama ve Maker Atölyeleri yer aldı. Ayrıca gün boyu 3B yazıcı gösterimi yapıldı. Farklı atölyelerde 21 seans olarak toplamda 400 civarı katılımcı olması beklendi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümünden 20 öğrenci tüm etkinlik sırasında atölyelerde görev aldı.

“Zihinsel beceri ve gelişme sağlayacaklar”

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın katılım sağladığı proje etkinlik ile ilgili detaylı bilgi verdi. Yalçın, “Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Afyon Kodluyor projesi kapsamında 8-14 yaş arası çocuklarımıza yönelik olarak kodlama ile ilgili bir etkinlik düzenledik. Amacımız 2023 eğitim vizyonu kapsamında ve hedefleri doğrultusunda çocuklarımıza kodlama ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. Biz üç kategoride etkinliğimizi sürdürüyoruz. Bunlar; kodlama ile futbol maçı, bilgisayarsız kodlama etkinliği ve maker atölyesi. Bu çalışmanın amacı çocukların tamamen kendi zihinsel beceri ve gelişimlerini sağlamaya yöneliktir. Öğrencilerimizin küçük yaşta bu mesleğe yön veren kodlama ile ilgili tanışmalarını sağlayacağız” dedi.

Daha sonrasında İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek çocuklara sertifikalarını dağıttı.