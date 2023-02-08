Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılma Esaslarının” Ek-7. Maddesinin (a) bendinde belirtilen “Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi amacıyla adaydan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslını göstermesini talep edebilir“ hükmüne göre verilen süre içerisinde şahsen başvuru yapılacak olup, mazereti nedeniyle şahsen başvuru yapamayacak olanlar için noter onaylı vekâletname ibraz edilerek vekil kişi tarafınca başvuru yapılabilecektir.(Posta / Kargo/Mail yolu ile müracaatlar dikkate alınmayacaktır.)

4-B İş talep formu Afyon Kocatepe Üniversitesi https://aku.edu.tr web sayfasında ki sözleşmeli personel ilanına giriş yapıldığı kısmından temin edilecektir.

Başvuru Adresi; Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü/Gazlıgöl Yolu Üzeri AFYONKARAHİSAR yapılacak olup, istenilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır.

İlan hakkında Afyon Kocatepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (272) 218 15 80 numaralı telefondan bilgi alınabilecektir.

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