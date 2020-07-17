Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları
Afyon Kocatepe Üniversitesi kaç puanla öğrenci alıyor? Afyon Kocatepe Üniversitesi punları YKS sınavına giripte üniversite tercihini Afyon Kocatepe Üniversitesinden yana kullanacak adaylar tarafından merak edilmekte. YKS sınav sonuçları sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020, Afyon Kocatepe Üniversitesi TYT en küçük en büyük puan, Afyon Kocatepe Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılmakta. İşte Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları.
Afyon Kocatepe Üniversitesi puanları 2020. Yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 11 Kasım 2019 tarihli 30945 sayılı Resmi Gazetenin 1773 karar sayısı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Böylelikle üniversitenin 6 yüksekokulundan biri olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi olarak Afyon Kocatepe Üniversitesinde açılan 13. fakültesi oldu. Bugün itibariyle Afyon Kocatepe Üniversitesi; 13 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları YÖK Atlas
Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği taban puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler taban puanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları (Tüm bölümler) için tıklayınız