Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları 2020 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi puanları 2020. Yirmi bir yeni üniversite ile birlikte 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunla kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetlerine 10 Kasım 1992 tarihinde başlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 11 Kasım 2019 tarihli 30945 sayılı Resmi Gazetenin 1773 karar sayısı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürüldü. Böylelikle üniversitenin 6 yüksekokulundan biri olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi olarak Afyon Kocatepe Üniversitesinde açılan 13. fakültesi oldu. Bugün itibariyle Afyon Kocatepe Üniversitesi; 13 fakülte, 5 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı ve 14 meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretime devam etmektedir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları YÖK Atlas

Afyon Kocatepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği taban puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler taban puanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları (Tüm bölümler) için tıklayınız