Afyon Belediye Yüntaş, Ayvazoğlu'nu transfer etti
AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybolda Efeler Ligi'nin yeni takımlarından Afyon Belediye Yüntaş, İnegöl Belediyespor'dan Can Ayvazoğlu'nu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçen sezon İnegöl Belediyespor forması giyen başarılı libero Can Ayvazoğlu'nu renklerine bağlamıştır. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Öte yandan, yeni transfer Ayvazoğlu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.