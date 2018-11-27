Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aralarında Balıkesir'in de olduğu 20 belediye başkan adaylarını bugün açıklıyor. AK Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayları, Afyon AK Parti belediye başkan adayları, Afyon Ak Parti belediye başkan adayları 2019 listesi merak ediliyor.

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde partisini temsil edecek 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti’nin açıklanan belediye başkan adayları listesinde AK Parit Gaziantep Belediye Başkan adayı Fatma Şahin, Kocaeli AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel, Samsun AK Parti belediye başkan adayı Mustafa Demir, AK Parti Malatya Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan oldu. Balıkesir AK Parti belediye başkan adaylarının da bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı daha Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki AK Parti Afyonkarahiar Belediye Başkan adayları 2019 kim olacak? AK Parti Afyon belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var? Afyon AK Parti belediye başkan adayı merak ediliyor.

Afyon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Burhanettin Çoban % 49.4

MHP adayı Fatih Çetinkaya 42.5

CHP adayı Mehmet Ali Ecer 5.3

Afyon 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.50

CHP: Yüzde 14.35

MHP: Yüzde 14.13

İYİ Parti: Yüzde 13.66

SP: Yüzde 1.12

HDP: Yüzde 0.76

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Burcu Köksal

MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Gültekin Uysal

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?