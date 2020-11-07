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Aktüel Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Aktüel

Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-07 20:30:46 -
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı belirlenen bölgede 2 bin 500 yıllık olduğu kaydedilen iki lahit gün ışığına çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afrodisyas Antik Kenti'nin bulunduğu bölgede devriye görevi yaparken tamamı çıkartılmamış bir lahit fark ederek durumu müze yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede bir lahit daha bulundu.

Lahitlerin bulunduğu noktanın yakınında daha önce de bir lahit bulunduğu belirtildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ile Belediye Başkanı Zeki İnal, bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer de inceleme yaptı. Tuncer, çok önemli bir buluntunun gün ışığına çıkarıldığını kaydederek, "Lahitlerden birinin üzerinde Medusa ve tanımlayamadığımız kabartmalar var. Lahdin dönemin önemli yöneticilerinden birine ait olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



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