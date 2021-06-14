Afrin'deki hastane saldırısına dair inanılmaz detay! İnsanlıklarını kaybetmişler

Afrin’de hastanedeki hastaları katledecek kadar gözü dönen terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye bölgede tepki büyük. Suriye’deki güvenli bölgelerden Türkiye’ye hasta sevkini en aza indirmek için yerinde hizmet ve tedaviye ağırlık veriliyor. Sağlık kurumlarında sadece Afrin’den değil, bölgeden gelen binlerce hasta tedavi ediliyor. Bölgede hizmet sunan hastanelerden biri de Şifa Hastanesi’ydi. Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin attığı bombalarla Şifa Hastanesi kullanılamaz hale geldi.

Afrinli Bilal Khalife, hastaneye düşen ilk bombanın ardından insanların yaralılara yardım için toplandığını, ikinci saldırının bu esnada yaşandığını anlattı. Khalife, “PKK bu saldırılarla insanları korkutmaya çalışıyor. Türkiye güvenliği sağlıyor, bunu bozmaya çalışıyor. Dünyanın ‘Burada güvenlik yok’ demesini istiyor. PKK burada Türkiye’nin verdiği insani hizmetlerden de rahatsız. Bölgenin normalleşmesini istemiyor” dedi.

Zeytin Dalı Vakfı Başkanı Muhammed Nakşibendi ise “Bu saldırı, terör örgütleri tarafından ilk değil, ancak en alçak saldırı. Çünkü bu saldırıda halka hizmet eden doktorlarımız, hemşirelerimiz hayatlarını kaybetti” dedi. PYD kontrolündeki Tel Rıfat’ın, Afrin ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesi için büyük tehdit olduğunu anlatan Nakşibendi, “Türkiye’ye sesleniyoruz, zamanı geldi. Mutlaka Tel Rıfat işgalden kurtarılsın. Çünkü işgalin devamı bütün bölgeye tehdittir” diye çağrıda bulundu.

PKK/YPG’nin Afrin’deki hastaneye düzenlediği saldırının ardından Mehmetçik, Tel Rıfat’ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı. Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan “cezalandırma” atışları sonucu, teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile 1 barınak ve mevzi imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Yeni Şafak