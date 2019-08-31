Afrin’de Türkiye’ye destek yürüyüşü
Afrin’debinlerce kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:55
Afrin’debinlerce kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe’nin öncülüğünde bugün Şeyh Hadid bölgesinde yerli ve mülteci halktan yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, bölgedeki aşiret liderlerinin yanısıra binlerce Afrinli destek verdi.
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