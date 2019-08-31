Afrin’de Türkiye’ye destek yürüyüşü Afrin’debinlerce kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi.

Afrin’debinlerce kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultan Süleyman Şah Komutanı Ebu Amşe’nin öncülüğünde bugün Şeyh Hadid bölgesinde yerli ve mülteci halktan yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla Türkiye’ye destek amaçlı bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, bölgedeki aşiret liderlerinin yanısıra binlerce Afrinli destek verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.