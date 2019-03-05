Afrin'de teröristler askerimize ateş açtı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalada ''Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.'' denildi.05 Mart 2019 Salı 09:51
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir." ifadesini kullandı.
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