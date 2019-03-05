Afrin'de teröristler askerimize ateş açtı Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalada ''Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir.'' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabında "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce taciz ateşi açılmış, bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla teröristlere gerekli karşılık verilmiştir." ifadesini kullandı.

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