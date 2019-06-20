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Afrin'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Afrin'de Özgür Suriye Ordusuna ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
Afrin'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'in merkezinde, ÖSO'ya ait bir araca yerleştirilen bomba, Villalar Caddesi'nde infilak ettirildi.

Patlamada, bir ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Önceki gün de Azez ilçesinde ÖSO'ya ait araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir ÖSO mensubu yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'yla bölgeyi terörden arındırmıştı ancak terör örgütü Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'tan ve Afrin içindeki gizli hücreleri vasıtasıyla saldırı düzenlemeye devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:29
  1. Suriye
  2. Afrin
  3. bombalı saldırı
  4. Özgür Suriye Ordusu
  5. Ölü ve yaralılar var

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