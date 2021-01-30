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Dünya Afrin'de kalleş saldırı! Şehitler var
Dünya

Afrin'de kalleş saldırı! Şehitler var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil şehit oldu, 9 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 15:13:00 -
Afrin'de kalleş saldırı! Şehitler var

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 2 sivil şehit oldu, 9 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi. Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

 

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