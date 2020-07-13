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Aktüel

Afrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladı

Isparta'da yaşayan 10 yaşındaki çocuk, babasının doğum gününü kutlamak için ilk kez bindiği paraşütte pankart açtı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 20:47:17 -
Afrin'de görevli babasının doğum gününü yamaç paraşütünde kutladı

ISPARTA (AA) - Isparta'da yaşayan 10 yaşındaki Poyraz Öz, Afrin'de astsubay olarak görev yapan babasının doğum gününü, ilk defa bindiği yamaç paraşütünde pankart açarak kutladı.

Babasına sürpriz yapmak isteyen ortaokul öğrencisi Öz, yamaç paraşütü pilotu Samet Özata ile Eğirdir ilçesindeki Karatepe mevkisine çıktı.

Eğirdir Gölü semalarında paraşütle uçan Öz, havadayken "Doğum günün kutlu olsun baba. Şimdi ben uçuyorum ama ileride de ben seni mutluluktan uçuracağım." yazılı pankart açtı.

Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, astsubay babası Aslan Öz'e doğum günü sürprizi yapmak istediğini, ilk uçuşunda heyecanlı olduğunu söyledi.

İlk havalandığında biraz korktuğunu ancak daha sonra alıştığını belirten Öz, "Babam görevde olduğu için ona sürpriz yapayım dedim, havada pankart açtım. Umarım onu mutlu etmişimdir. Seni çok seviyorum babacığım." dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Özata ise Afrin'de görev yapan tüm askerlere başarılar dileyerek Poyraz'a yardımcı olmak istediğini ifade etti.

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