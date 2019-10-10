Afrin'de 9 şehit vermişlerdi... Yine gidiyorlar! Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de 9 şehit veren Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığının da Barış Pınarı Harekâtı için hazırlandığı öğrenildi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'de 9 şehit veren Bornova 2. Jandarma Komando Tugay KomutanlığınınBarış Pınarı Harekâtı için hazırlandığı öğrenildi. SuperHaber'in haberine göre Afrin’deki terör örgütü PYD/YPG unsurlarının temizlenmesi görevini icra ederken 9 şehit veren Bornova 2. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birliklerinin Barış Pınarı Harekatı için hazırlandığı öğrenildi. Türkiye'nin dört bir yanında askeri hazırlıklar sürerken, meskun mahal operasyonlarında büyük başarı gösteren komandoların bir kısmının sınır hattına sevk edildiği öğrenildi. Türkiye’nin dört bir yanındaki komando tugaylarının hazırlıklarına hız verildi. Tokat ve Şırnak'ta da hazırlıklar yoğunlaştı Ayrıca Tokat’taki Jandarma Komando Taburu’nda ve Şırnak Çakırsöğüt’teki Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’nda da hazırlıkların yoğunlaştığı kaydedildi.

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