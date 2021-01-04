  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afrin ve Azez'deki öğrencilere gıda, giyim ve maske desteği
Aktüel

Afrin ve Azez'deki öğrencilere gıda, giyim ve maske desteği

Yeniakit Publisher
2021-01-04 18:04:46 -
Afrin ve Azez'deki öğrencilere gıda, giyim ve maske desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl ve Şehitkamil İlçe başkanlığı iş birliğiyle Suriye'nin Afrin ve Azez ilçelerinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine ve çocuklara mont, ayakkabı, gıda kolisi, maske ve oyuncak hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hazırlanan 100 mont, 500 ayakkabı, 100 gıda kolisi, 1000 maske ve oyuncak Afrin ve Azez'deki üniversitelere ve çocuklara, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Habib Özkan, TÜGVA Gaziantep İl Başkanı Mahmut Tekin, TÜGVA Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Satıcı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla dağıtıldı.

Katılımcılar, öğrencilerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Efiloğlu, ihtiyaç durumunda sınır ötesinde de Suriyeli öğrencilerin yanlarında olduğunu belirtti.

Afrin Eğitim Fakültesi Dekanı Özkan da Büyükşehir Belediyesi ve TÜGVA il ve ilçe yönetimlerine teşekkür ederek sürekli desteklerini beklediklerini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan küstah adım! Türkiye'ye karşı o ülkeyi bölgeye çağırdılar
Dünya

Yunanistan'dan küstah adım! Türkiye'ye karşı o ülkeyi bölgeye çağırdılar

Fransa ve ABD'den ümidi kesen Yunanistan'ın yeni umudu Suudiler oldu. Doğu Akdeniz ve Ege'de çıkış yolu arayan Atina, Suudi Arabistan ile Tü..
Yer yerinden oynadı! Yayını kesmek zorunda kaldılar
Dünya

Yer yerinden oynadı! Yayını kesmek zorunda kaldılar

Rusya'nın Litvanya ile Polonya arasındaki toprağı olan Kaliningrad merkezli bir televizyon kanalı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kafasını ..
Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı
Medya

Uyanış’ın Melikşah’ı bombayı patlattı! ‘Felaketler kopacak’ deyip açıkladı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Melikşah’ı Buğra Gülsoy izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Gürsoy “Dizide açığa çıkmayı bekleyen bir s..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay